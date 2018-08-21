2018-08-21T12:18:52+03:00
Экономика

На проведение Дня учителя-2018 в Казани готовы потратить 5,7 миллиона рублей

В эту сумму входит оплата перелета одного человека из Москвы и обратно, а также одноместного номера в гостинице
Алина ГАБДУЛИНА
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Помещения для торжественной церемонии должно находиться в исторической части города, в радиусе не более одного километра от Казанского Кремля.Помещения для торжественной церемонии должно находиться в исторической части города, в радиусе не более одного километра от Казанского Кремля.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что организация и проведение Дня учителя-2018 в Казани в этом году обойдется республике в 5,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Мероприятие пройдет 5 октября.

Так, согласно техническому заданию, полученные из бюджета Татарстана деньги будут потрачены на аренду помещения для торжественной церемонии, которое должно находиться в исторической части города, в радиусе не более одного километра от Казанского Кремля, и техники для проведения мероприятия.

Также выигравший тендер должен подготоить сценарий, режиссерское сопровождение и постановку концертной программы, а кроме того организовать обед и чайный стол на 500 человек.

Говоря о ведущем концертной программы, отмечается, что им должен быть народный или же заслуженный артист Татарстана или России. Не исключено, что именно для этой персоны в документе отдельным пунктом прописана оплата перелета Москва-Казань-Москва и одноместного номера в не менее чем четырехзвездочной гостиннице.

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