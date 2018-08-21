22 августа в трех районах Казани на день отключат свет

СЕГОДНЯ 10:38 2018-08-21T10:38:27+03:00

Без электричества останутся жители ряда домов в четырех поселках. Фото: Мария ЛЕНЦ

Это произойдет в связи с плановыми работами на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Вахитовском районе: ул.М.Гафури, 59 корп. 1 и корп. 2.

А с 9.00 до 13.00 в этом же районе обсеточат дома по адресам: ул.Островского, 85а; ул.Петербургская, 40.

С 9.00 до 17.00 электричество пропадет в Приволжском районе: пр.Победы, 17; ул.Сыртлановой, 25, 27, 29.

На час дольше - с 9.00 до 18.00, без света окажется поселок Большие Клыки Советского района: улицы Костина, Сабинская; ул.Шавалеева, 1.

С 9.00 до 18.00 света не будет и в поселке Дербышки: ул.Мира, 32, 34, 36; ул.Халезова, 21, 23, 23д, 27, 29.

На это же время его отключат в поселке Чебакса: улицы Заводская, А.Кирсанова, Саулык, Советская, Совхозная, Чапаева. А также в поселке Царицыно: улицы Журналистов, Коновалова, Ново-Азинская, Олонецкая.

Кроме того, в этом районе с 9.00 до 18.00 электричество пропадет по адресам: улицы Вольская 1-я, Вольская 2-я; ул.Ершова, 58; ул.Искра, 7; ул.Односторонка Ноксинская, 2, 2а, 2б.

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