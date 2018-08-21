2018-08-21T09:19:35+03:00
Авто

В Татарстане до 1 декабря для проезда закрыта дорога Казань-Малмыж

Все из-за переустройства моста
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Для объезда предлагаются две дороги.Для объезда предлагаются две дороги.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Балтасиноском районе да 1 декабря перекрыта дорога Казань-Малмыж на участке 108 километр. Дело в том, что там в селе Старая Салаусь пройдет переустройство моста в трубу через ручей, сообщает Миндортранс Татарстана.

Пи этом автомобилистам для объезда до указанного срока предлагают региональные дороги Балтаси-Шемордан и «Балтаси-Атня»-Бурбаш.

Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с ГИБДД Татарстана.

В связи со всем этим водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
КФУ выплатит по 80 тысяч рублей 84 стобалльникам
В Казани сняли с продажи Библию XVIII века по цене трекомнатной квартиры
В Казани ищут водителя троллейбуса, который бросил пенсионерку со сломанным позвоночником
"Ак Барс" сыграет со швейцарским хоккейным клубом "Давос" 21 августа
Верховный суд Чувашии рассмотрит дело матери, обвиняемой в убийстве младенца
Казанский вертолетный завод на выставке «Армия-2018» представит полицейский «Ансат» и Ми-17В-5
Жительница Чебоксар едва не сгорела заживо из-за непотушенной сигареты
В Чувашию привезут мощи святителя Спиридона, у которого можно просить денег, работы и жилья
На проведение Дня учителя-2018 в Казани готовы потратить 5,7 миллиона рублей
Чебоксарец пытался переправить сотовые телефоны в колонию на квадрокоптере
В Татарстане акция «Помоги собраться в школу-2018» собрала более 8 миллионов рублей
Президент Татарстана: Курбан-байрам – это небесный призыв к миру и единству
22 августа в трех районах Казани на день отключат свет
В Чувашии уже несколько дней кряду не могут найти пропавшего 26-летнего жителя Чебоксар
Сергей Маковецкий сыграет в фильме «Зулейха открывает глаза»