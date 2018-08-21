В Татарстане до 1 декабря для проезда закрыта дорога Казань-Малмыж
В Балтасиноском районе да 1 декабря перекрыта дорога Казань-Малмыж на участке 108 километр. Дело в том, что там в селе Старая Салаусь пройдет переустройство моста в трубу через ручей, сообщает Миндортранс Татарстана.
Пи этом автомобилистам для объезда до указанного срока предлагают региональные дороги Балтаси-Шемордан и «Балтаси-Атня»-Бурбаш.
Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с ГИБДД Татарстана.
В связи со всем этим водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут.
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