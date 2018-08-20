Сергей Маковецкий сыграет в фильме «Зулейха открывает глаза»

СЕГОДНЯ 19:31 2018-08-20T19:31:13+03:00

Завершился кастинг главных героев сериала, съемки которого пройдут под Казанью

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Кинокомпания, которая снимет в Лаишевском районе Татарстана сериал по мотивам романа казанской писательницы «Зулейха открывает глаза» утвердила актеров на главные роли.

Профессора казанского университета Лейбе сыграет Сергей Маковецкий, чопорную Изабеллу – Елена Шевченко, а ее супруга Константина Арнольдовича – Александр Сирин.

Евгений Морозов предстанет в образе красноармейца Игнатова, а Юлия Пересильд превратится в красавицу Настасью. Александр Баширов станет жуликом Гореловым, а Дмитрий Куличков – художником Иконниковым. Роль сотрудника НКВД Зиновия Кузнеца исполнит Роман Мадянов.

Ранее стало известно, что главную роль в фильме сыграет актриса, родом из Казани - Чулпан Хаматова. Роль ее мужа Муртазы досталась Рамилю Сабитову, а его мать Упыриху сыграет звезда сериала «Ольга», прославившаяся фразой «Бомболейло!» - Роза Хайруллина.

Съёмки сериала начнутся в Татарстане осенью этого года. Кроме берега Камы они пройдут в казанском университете и в Кремле.

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