2018-08-20T19:02:47+03:00
Общество

Роспотребнадзор Татарстана снова забраковал казанские пляжи

Вода там не соответствует гигиеническим требованиям
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Специалисты не рекомендуют купаться на пляжах "Локомотив" и "Комсомольский".Специалисты не рекомендуют купаться на пляжах "Локомотив" и "Комсомольский".Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Пока купальный сезон-2018 официально не закрыт специалисты Роспотребнадзора Татарстана продолжают монитироить состояние пляжей в республики.

И вот уже который раз недовольство качестовом вызывают два казанских места отдыха – пляж «Локомотив» на Волге и пляж «Комсомольский» у водоема в Дербышках.

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» проведены исследования качества воды рекреационных водоемов. По состоянию на 20 августа результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана. - В связи с тем, что качество воды водных объектов, используемых для рекреационных целей, не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать их для купания.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии уже несколько дней кряду не могут найти пропавшего 26-летнего жителя Чебоксар
Сергей Маковецкий сыграет в фильме «Зулейха открывает глаза»
В центре Казани сбили куницу
В Казани до конца августа перекрыли движение по улицам Подлужная и Спартаковская
В центре Казани вырубили около 500 деревьев
В новом учебном году в Казани детей с особенностями в развитии примут 34 школы
СУ СКР Марий Эл: йошкаролинец переспал с матерью своего знакомого и убил ее кирпичом
Мэр Казани призвал глав районов лично проверить "градус настроения" жителей в День города-2018
Татарстанца будут судить за жесткое убийство 75-летней бабушки
Ирина Винер приедет в Казань на Кубок мира-2018 по художественной гимнастике
Казанским школам не хватает 86 профильных педагогов
В Казани из-за подготовки ко Дню республики и Дню города-2018 будут несколько раз перекрывать улицы
В Татарстане в аварии погибли мужчина и шестилетний ребенок
Прокуратура требует у властей Казани решить проблемы с ливневками
В Казани откроют новый маршрут для школьного автобуса
Школьников Авиастроительного района Казани будут учить раздельному сбору мусора
В Набережных Челнах найдены более 156 незаконно используемых земельных участка
В Набережных Челнах четвероклассник поджег хоккейную раздевалку
1 сентября в Казани впервые в детсады и школы пойдут более 32 тысяч ребят
В Казани кинотеатр "Магия Кино" продают за 50 миллионов рублей
Житель Чебоксар из ревности едва не зарезал человека