Роспотребнадзор Татарстана снова забраковал казанские пляжи

СЕГОДНЯ 19:02 2018-08-20T19:02:47+03:00

Специалисты не рекомендуют купаться на пляжах "Локомотив" и "Комсомольский". Фото: Олег УКЛАДОВ

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Пока купальный сезон-2018 официально не закрыт специалисты Роспотребнадзора Татарстана продолжают монитироить состояние пляжей в республики.

И вот уже который раз недовольство качестовом вызывают два казанских места отдыха – пляж «Локомотив» на Волге и пляж «Комсомольский» у водоема в Дербышках.

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» проведены исследования качества воды рекреационных водоемов. По состоянию на 20 августа результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана. - В связи с тем, что качество воды водных объектов, используемых для рекреационных целей, не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать их для купания.

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