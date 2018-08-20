В центре Казани вырубили около 500 деревьев

СЕГОДНЯ 18:33 2018-08-20T18:34:01+03:00

Зачем это сделали, есть пока только версии самих рабочих

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные в Нестеровском овраге Казани вырубили порядка 500 деревьев, сообщает «Казанский репортер», чьи корреспонденты выезжали на место.

Сейчас там находится тяжелая техника. Поговорив с рабочими, представители СМИ узнали о двух версиях того, зачем нужно было вырубать столько деревьев.

Так, один из собеседников говорит, что это сделали для строительства детского сада. К слову котлован уже есть, он расположился около дома №9 по улице Заслонова. В то же время, другой рабочий настаивал, что садик «просто для прикрытия». По его словам, место освободили под подземную парковку для 17-ти этажного дома.

23 августа в 18:00 местные жители соберутся во дворе дома 2/53 по улице Еники для составления обращения к президенту по благоустройству Нестеровского оврага.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»