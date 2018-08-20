В центре Казани вырубили около 500 деревьев
В минувшие выходные в Нестеровском овраге Казани вырубили порядка 500 деревьев, сообщает «Казанский репортер», чьи корреспонденты выезжали на место.
Сейчас там находится тяжелая техника. Поговорив с рабочими, представители СМИ узнали о двух версиях того, зачем нужно было вырубать столько деревьев.
Так, один из собеседников говорит, что это сделали для строительства детского сада. К слову котлован уже есть, он расположился около дома №9 по улице Заслонова. В то же время, другой рабочий настаивал, что садик «просто для прикрытия». По его словам, место освободили под подземную парковку для 17-ти этажного дома.
23 августа в 18:00 местные жители соберутся во дворе дома 2/53 по улице Еники для составления обращения к президенту по благоустройству Нестеровского оврага.
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