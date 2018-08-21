Доработать до пенсии: 21% казанцев за штрафы для своего начальства

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-21T17:35:10+03:00

В этом горожане видят способ защиты от необоснованного увольнения перед выходом на заслуженный отдых

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Рекрутинговое агентство SuperJob провел опрос среди жителей Казани на тему «Какие меры, принятые государством, помогут вам доработать до пенсии?».

С 14 по 17 августа горожане могли выбрать свой вариант из предложенных исследователями.

Так, на первом месте с 33% голосов оказалось создание дополнительных рабочих мест, на втором снижение налога тем предприятиям, которые будут брать на работу людей предпенсионного возраста - 29% респондентов. На третьей позиции с 24% голосов -улучшение качества медицинских услуг, что должно повлечь увеличение продолжительности жизни.

На четвертом - введение штрафов за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. За эту меру свои голоса отдали 21% казанцев.

Говоря о последнем, такой защитой сейчас обладают лишь беременные женщины, которых нельзя лишать работы без веских причин, так как до рождения ребенка найти новую они вряд ли смогут. А вот люди предпенсионного возраста после необоснованного увольнения уже не имеют шансов найти достойную работу.