2018-08-20T18:01:49+03:00
Происшествия

СУ СКР Марий Эл: йошкаролинец переспал с матерью своего знакомого и убил ее кирпичом

Местом для своей интимной встречи они выбрали ночлежку бездомных, в которую можно было проникнуть только, пройдясь по крышам
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Мужчина сейчас находится под стражей.Мужчина сейчас находится под стражей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Вечером 12 августа этого года в Йошкар-Оле в чердачном помещении над хозпостройками с проломленной головой было обнаружено тело 53-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Правоохранителям удалось «по горячим следам» выйти на подозреваемого и задержать его. Им оказался 23-летний горожанин.

По версии следствия, в тот день мужчина пришел в гости к знакомому, но дома был только его мать. Поговорив, они вместе пошли по крышам гаражей на чердак, где бездомные оборудовали себе место для ночлега.

Переспав с матерью знакомого, мужчина поссорился с ней и проломил ей голову кирпичом. После этого йошкаролинец скрылся с места преступления.

- Мужчине уже предъявлено обвинение, и он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУ СКР Марий Эл.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии уже несколько дней кряду не могут найти пропавшего 26-летнего жителя Чебоксар
Сергей Маковецкий сыграет в фильме «Зулейха открывает глаза»
Роспотребнадзор Татарстана снова забраковал казанские пляжи
В центре Казани сбили куницу
В Казани до конца августа перекрыли движение по улицам Подлужная и Спартаковская
В центре Казани вырубили около 500 деревьев
В новом учебном году в Казани детей с особенностями в развитии примут 34 школы
Мэр Казани призвал глав районов лично проверить "градус настроения" жителей в День города-2018
Татарстанца будут судить за жесткое убийство 75-летней бабушки
Ирина Винер приедет в Казань на Кубок мира-2018 по художественной гимнастике
Казанским школам не хватает 86 профильных педагогов
В Казани из-за подготовки ко Дню республики и Дню города-2018 будут несколько раз перекрывать улицы
В Татарстане в аварии погибли мужчина и шестилетний ребенок
Прокуратура требует у властей Казани решить проблемы с ливневками
В Казани откроют новый маршрут для школьного автобуса
Школьников Авиастроительного района Казани будут учить раздельному сбору мусора
В Набережных Челнах найдены более 156 незаконно используемых земельных участка
В Набережных Челнах четвероклассник поджег хоккейную раздевалку
1 сентября в Казани впервые в детсады и школы пойдут более 32 тысяч ребят
В Казани кинотеатр "Магия Кино" продают за 50 миллионов рублей
Житель Чебоксар из ревности едва не зарезал человека