СУ СКР Марий Эл: йошкаролинец переспал с матерью своего знакомого и убил ее кирпичом

СЕГОДНЯ 18:01 2018-08-20T18:01:49+03:00

Местом для своей интимной встречи они выбрали ночлежку бездомных, в которую можно было проникнуть только, пройдясь по крышам

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Вечером 12 августа этого года в Йошкар-Оле в чердачном помещении над хозпостройками с проломленной головой было обнаружено тело 53-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Правоохранителям удалось «по горячим следам» выйти на подозреваемого и задержать его. Им оказался 23-летний горожанин.

По версии следствия, в тот день мужчина пришел в гости к знакомому, но дома был только его мать. Поговорив, они вместе пошли по крышам гаражей на чердак, где бездомные оборудовали себе место для ночлега.

Переспав с матерью знакомого, мужчина поссорился с ней и проломил ей голову кирпичом. После этого йошкаролинец скрылся с места преступления.

- Мужчине уже предъявлено обвинение, и он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУ СКР Марий Эл.

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