Татарстанца будут судить за жесткое убийство 75-летней бабушки

СЕГОДНЯ 17:24 2018-08-20T17:24:28+03:00

Следует отметить, что в мае 2018 года мужчина уже был осужден за угрозу убийством пожилой родственнице и приговорен к обязательным работам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На теле пожилой женщины насчитали не менее 67 ножевых ранений

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32-летний Александр Максимов обвиняется в жестком убийстве.

Как следует из материалов уголовного дела, этим летом в поселке Восточный Бугульминского района, находясь в квартире своей 75-летней бабушки, мужчина выпивал вместе со своей матерью.

Когда последняя после застолья по ушла спать, бабушка стала оскорблять своего внука и выгонять его из дома.

В итоге уже не раз привлекавшийся к уголовной ответственности Максимов взял на кухне нож. Он подошел к лежащей на кровати бабушке и нанес ей не менее 67 ударов в область жизненно важных органов. В результате полученных ранений пожилая женщина скончалась.

Максимов же сообщил о произошедшем матери и вызвал полицию.

- Причастность к совершению убийства мужчина признал. На данный момент он находится под стражей. Следует отметить, что в мае 2018 года Максимов уже был осужден за угрозу убийством пожилой родственнице и приговорен к обязательным работам, - сообщают в СУ СКР Татарстана. – Расследование завершено, и все материалы дела переданы в суд.

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