Вместе с татарстанцами Мекку посетил муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин

СЕГОДНЯ 18:52 2018-08-21T18:52:03+03:00

Общее число паломников отправившихся в этом году в хадж достигло 1 756 039 человек

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Общее число паломников прибывших в этом году в Мекку достигло1 756 039 человек. Это на 1666 человек) больше, чем в прошлом. Из них традиционно большинство это мужчины - 53%, не на совсем меньше в хадж отправилось женщин - 47%.

В этом году паломничество овершили 1800 жителей Татарстана. Вместе с ними в священный город для всех мусульман отправился и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

Татарстанцы отправились в Мекку по программам “Эконом-авиа”, “Стандарт” и “Комфорт” официального хадж-оператора в республике “ДУМ РТ ХАДЖ”. Хаджиев сопровождают 20 медицинских работников, среди которых есть как кардиологи, так и травматологи, гинекологи и инфекционисты. Паломникам заранее были сделаны прививки от менингита и дифтерии.Тем не менее, по взращению в Россию из-за сложной инфекционной ситуации в том регионе за ними продолжат наблюдать врачи.

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