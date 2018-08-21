Жительница Чебоксар едва не сгорела заживо из-за непотушенной сигареты
Неосторожность при курении стала причиной пожара, который произошел в Чебоксарах в одной из квартир девятиэтажного дома №26 на улице Кадыкова.
20 августа в половине четвертого утра из-за непотушенной сигареты сперва загорелся диван, а после огонь с него перекинулся на стены жилища. В комнате находилась 50-летняя хозяйка. Женщина едва не сгорела заживо. Ее с тяжелыми ожогами доставили в республиканскую клиническую больницу.
Прибывшим на место пожарным удалось остановить пламя вовремя - соседние квартиры не пострадали. Сообщают в МЧС Чувашии.
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