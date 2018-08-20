2018-08-20T17:15:22+03:00
Спорт

Ирина Винер приедет в Казань на Кубок мира-2018 по художественной гимнастике

В соревнованиях примут участие спортсмены из 33 стран мира
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: из архива КПФото: из архива КП
Изменить размер текста:

С 24 по 26 августа в казанском Центре гимнастики пройдет Кубок мира-2018 по художественной гимнастике - RG World Challenge Cup. На соревнования заявлены 33 страны, среди которых Германия, Израиль, Индия, Испания, Италия, Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Швейцария и Япония

В индивидуальной программе Россию на Кубке мира-2018 представит двукратная чемпионка мира Арина Аверина и трехкратная чемпионка мира, в том числе абсолютная чемпионка мира, Дина Аверина.

В групповых упражнениях от России выступят: Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова и Мария Толкачева.

Гостьей и судьей соревнований в Казани станет президент Всеросийской федерации худождественной гимнсатики Ирина Винер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане сестра убитой 9-летней девочки о приемной семье: С телятами на ферме обращались нежнее, чем с нами (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Казань - спортивная столица России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии уже несколько дней кряду не могут найти пропавшего 26-летнего жителя Чебоксар
Сергей Маковецкий сыграет в фильме «Зулейха открывает глаза»
Роспотребнадзор Татарстана снова забраковал казанские пляжи
В центре Казани сбили куницу
В Казани до конца августа перекрыли движение по улицам Подлужная и Спартаковская
В центре Казани вырубили около 500 деревьев
В новом учебном году в Казани детей с особенностями в развитии примут 34 школы
СУ СКР Марий Эл: йошкаролинец переспал с матерью своего знакомого и убил ее кирпичом
Мэр Казани призвал глав районов лично проверить "градус настроения" жителей в День города-2018
Татарстанца будут судить за жесткое убийство 75-летней бабушки
Казанским школам не хватает 86 профильных педагогов
В Казани из-за подготовки ко Дню республики и Дню города-2018 будут несколько раз перекрывать улицы
В Татарстане в аварии погибли мужчина и шестилетний ребенок
Прокуратура требует у властей Казани решить проблемы с ливневками
В Казани откроют новый маршрут для школьного автобуса
Школьников Авиастроительного района Казани будут учить раздельному сбору мусора
В Набережных Челнах найдены более 156 незаконно используемых земельных участка
В Набережных Челнах четвероклассник поджег хоккейную раздевалку
1 сентября в Казани впервые в детсады и школы пойдут более 32 тысяч ребят
В Казани кинотеатр "Магия Кино" продают за 50 миллионов рублей
Житель Чебоксар из ревности едва не зарезал человека