Ирина Винер приедет в Казань на Кубок мира-2018 по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-20T17:15:22+03:00

В соревнованиях примут участие спортсмены из 33 стран мира

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С 24 по 26 августа в казанском Центре гимнастики пройдет Кубок мира-2018 по художественной гимнастике - RG World Challenge Cup. На соревнования заявлены 33 страны, среди которых Германия, Израиль, Индия, Испания, Италия, Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Швейцария и Япония

В индивидуальной программе Россию на Кубке мира-2018 представит двукратная чемпионка мира Арина Аверина и трехкратная чемпионка мира, в том числе абсолютная чемпионка мира, Дина Аверина.

В групповых упражнениях от России выступят: Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова и Мария Толкачева.

Гостьей и судьей соревнований в Казани станет президент Всеросийской федерации худождественной гимнсатики Ирина Винер.

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