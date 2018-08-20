В Татарстане в аварии погибли мужчина и шестилетний ребенок

СЕГОДНЯ 15:54 2018-08-20T15:54:40+03:00

За жизнь мальчика медики боролись до последнего

Изменить размер текста: A A

19 августа в 18:30 на пятом километре трассы "Набережные Челны – Круглое поле" 39-летний водитель «ВАЗ-2114», по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Вместе с ним ехала его 30-летняя сожительница и ее шестилетний сын. Из-за того что никто из пассажиров не был пристегнут, а ребенок ехал без детского кресла, все они вылетели из легковушки.

К приезду спасателей к месту ДТП, водитель скончался от полученных травм. Женщину с закрытой черепной травмой, сотрясением мозга и ушибом костей отправили в больницу.

Туда же в тяжелом состоянии отправили ее шестилетнего сына. Но в 21:10 в больнице мальчик скончался. Его мать сейчас находится в шоковом состоянии и воздерживается от комментариев.

Очевидцы аварии, рассказывают, что в момент ДТП водитель был пьян и ехал на огромной скорости. Эту версию сейчас проверяют правоохранительные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане сестра убитой 9-летней девочки о приемной семье: С телятами на ферме обращались нежнее, чем с нами (подробности)