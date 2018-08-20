В Татарстане в аварии погибли мужчина и шестилетний ребенок
19 августа в 18:30 на пятом километре трассы "Набережные Челны – Круглое поле" 39-летний водитель «ВАЗ-2114», по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел в кювет.
Вместе с ним ехала его 30-летняя сожительница и ее шестилетний сын. Из-за того что никто из пассажиров не был пристегнут, а ребенок ехал без детского кресла, все они вылетели из легковушки.
К приезду спасателей к месту ДТП, водитель скончался от полученных травм. Женщину с закрытой черепной травмой, сотрясением мозга и ушибом костей отправили в больницу.
Туда же в тяжелом состоянии отправили ее шестилетнего сына. Но в 21:10 в больнице мальчик скончался. Его мать сейчас находится в шоковом состоянии и воздерживается от комментариев.
Очевидцы аварии, рассказывают, что в момент ДТП водитель был пьян и ехал на огромной скорости. Эту версию сейчас проверяют правоохранительные органы.
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