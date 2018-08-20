В Чувашии уже несколько дней кряду не могут найти пропавшего 26-летнего жителя Чебоксар

СЕГОДНЯ 19:36 2018-08-20T19:36:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже несколько дней волонтеры ищут 26-летнего жителя Чебоксар Миронова Бориса Владимировича. Молодой человек на протяжении месяца жил в деревне Малый Сундырь Ядринского района Чувашии, где помогал строить баню.

Утром 16 августа Борис вышел из дома без документов и мобильного телефона, но к вечеру не вернулся. О его местонахождении сейчас ничего не известно.

В последник раз когда его видели, Борис Миронов был одет в серую футболку и серое трико, на ногах была тряпичная обувь. Молодой человек имеет худощавое телосложение, серо-голубые глаза и темные волосы. Рост - около 175 сантиметров.

Сейчас к поискам Бориса Миронова подключились местные волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Казани трое парней разъезжали на крыше грузовой «ГАЗели» (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»