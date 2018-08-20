Школьников Авиастроительного района Казани будут учить раздельному сбору мусора

СЕГОДНЯ 14:16 2018-08-20T14:16:48+03:00

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В этом году в школах Казани стартуют сразу два новых экологических проекта, заявил на “деловом понедельнике” начальник управления образования Исполкома города Ильнар Хидиятов.

Так, школы Авиастроительного района Казани присоединятся к экологической инициативе города по раздельному сбору мусора.

- В рекреациях установят контейнеры с наклейками желтого и серого цветов. Внедряя этот проект, мы преследуем достаточно простую цель - воспитать осознанную привычку к экологическому образу жизни, - сообщил Хидиятов.

Впрочем, учить будут не только детей, но и их родителей, педагогов. Таким образом, видимо, власти города решили убить двух зайцев - с 1 августа Авиастроительный район принял пилотный проект по раздельному сбору мусора

Кроме этого в Казани на базе 12 школ создадут ресурсные центры экологического образования. Это значит, что там будут созданы профильные экологические классы в рамках программы “Казань - город экологической безопасности”.