В Казани откроют новый маршрут для школьного автобуса

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-20T14:45:53+03:00

Детей будут возить из поселка Беляевский в Юдино

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В грядущем учебном году для удобства учеников и их родителей появится новый школьный автобусный маршрут, заявил на “деловом понедельнике” в мэрии городп начальник городского управления образования Ильнар Хидиятов.

По его словам, благодаря этому будет облегчена жизнь детей, проживающих в поселке Беляевский (Ново-Юдино). Дети будут учиться в школе №151 поселка Юдино. Пока же маршрут согласовывается.

К слову, до этого дня в столице Татарстана действовали 24 школьных маршрута. Парк автобусов составяет 25 единиц, находящихся на обслуживании автотранспортных предприятий города.

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