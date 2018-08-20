В Казани откроют новый маршрут для школьного автобуса
В грядущем учебном году для удобства учеников и их родителей появится новый школьный автобусный маршрут, заявил на “деловом понедельнике” в мэрии городп начальник городского управления образования Ильнар Хидиятов.
По его словам, благодаря этому будет облегчена жизнь детей, проживающих в поселке Беляевский (Ново-Юдино). Дети будут учиться в школе №151 поселка Юдино. Пока же маршрут согласовывается.
К слову, до этого дня в столице Татарстана действовали 24 школьных маршрута. Парк автобусов составяет 25 единиц, находящихся на обслуживании автотранспортных предприятий города.
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