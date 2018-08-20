Казанским школам не хватает 86 профильных педагогов

СЕГОДНЯ 16:54 2018-08-20T16:54:43+03:00

Планируется принимать новых сотрудников или перераспределять нагрузку между уже работающими учителями

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К новому учебному году казанские школы пока подходят с дефицитом кадров. Однако к концу августа планируется возникший вопрос решить, отметил на “деловом понедельнике” начальник управления образования Исполкома города Ильнар Хидиятов.

Так, в образовательных учреждениях не хватает 50 учителей начальных классов, 20 педагогов математики, 10 учителей русского языка и 6 учителей физики.

- В масштабах города это не такая большая цифра, которую до конца августа мы готовы закрывать. Конечно же мы будем приглашать и принимать учителей. Не закрытую нагрузку распределим позже, - сказал Хидиятов.

По его словам, сейчас в школах Казани работают около 17 тысяч педагогов. Треть из них в возрасте до 35 лет. В этом году на работу принято 200 молодых специалистов из которых 25 - победители гранта “Наш новый учитель”.

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