2018-08-20T16:54:43+03:00
Общество

Казанским школам не хватает 86 профильных педагогов

Планируется принимать новых сотрудников или перераспределять нагрузку между уже работающими учителями
Юлия РЕВИНА
Поделиться:
Фото: фотосток.Фото: фотосток.
Изменить размер текста:

К новому учебному году казанские школы пока подходят с дефицитом кадров. Однако к концу августа планируется возникший вопрос решить, отметил на “деловом понедельнике” начальник управления образования Исполкома города Ильнар Хидиятов.

Так, в образовательных учреждениях не хватает 50 учителей начальных классов, 20 педагогов математики, 10 учителей русского языка и 6 учителей физики.

- В масштабах города это не такая большая цифра, которую до конца августа мы готовы закрывать. Конечно же мы будем приглашать и принимать учителей. Не закрытую нагрузку распределим позже, - сказал Хидиятов.

По его словам, сейчас в школах Казани работают около 17 тысяч педагогов. Треть из них в возрасте до 35 лет. В этом году на работу принято 200 молодых специалистов из которых 25 - победители гранта “Наш новый учитель”.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии уже несколько дней кряду не могут найти пропавшего 26-летнего жителя Чебоксар
Сергей Маковецкий сыграет в фильме «Зулейха открывает глаза»
Роспотребнадзор Татарстана снова забраковал казанские пляжи
В центре Казани сбили куницу
В Казани до конца августа перекрыли движение по улицам Подлужная и Спартаковская
В центре Казани вырубили около 500 деревьев
В новом учебном году в Казани детей с особенностями в развитии примут 34 школы
СУ СКР Марий Эл: йошкаролинец переспал с матерью своего знакомого и убил ее кирпичом
Мэр Казани призвал глав районов лично проверить "градус настроения" жителей в День города-2018
Татарстанца будут судить за жесткое убийство 75-летней бабушки
Ирина Винер приедет в Казань на Кубок мира-2018 по художественной гимнастике
В Казани из-за подготовки ко Дню республики и Дню города-2018 будут несколько раз перекрывать улицы
В Татарстане в аварии погибли мужчина и шестилетний ребенок
Прокуратура требует у властей Казани решить проблемы с ливневками
В Казани откроют новый маршрут для школьного автобуса
Школьников Авиастроительного района Казани будут учить раздельному сбору мусора
В Набережных Челнах найдены более 156 незаконно используемых земельных участка
В Набережных Челнах четвероклассник поджег хоккейную раздевалку
1 сентября в Казани впервые в детсады и школы пойдут более 32 тысяч ребят
В Казани кинотеатр "Магия Кино" продают за 50 миллионов рублей
Житель Чебоксар из ревности едва не зарезал человека