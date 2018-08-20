1 сентября в Казани впервые в детсады и школы пойдут более 32 тысяч ребят
Не за горами 1 сентября. В этот день для своих учеников распахнут свои двери школы и детские сады. Как отметил на "деловом понедельнике" начальник управления образования Исполкома Казани Ильнар Хидиятов, в городе за парты сядут более 128 тысяч ребят. Это на 8 тысяч больше, чем в прошлом году. Только в первые классы в этот раз пойдут чуть более 16,5 тысяч детей.
- Около 71 тысячи детей переступят порог дошкольных учреждений. Отмечу, что дошкольники посещают детсады круглогодично, - подчеркнул Хидиятов.
Путевку в детский сад с этом году получили 16 тысяч детей. Причем, как уверяет Хидиятов, всем родителям трехлетних детей предложены варианты устройства в детсады города.
- Наиболее напряженная ситуация с обеспечением мест в Приволжском и Советском районах, - отметил спикер.
По его словам, там речь идет о тех, кто претендует на место в детских садах, но пока юным кандидатам менее 2 лет.
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