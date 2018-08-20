1 сентября в Казани впервые в детсады и школы пойдут более 32 тысяч ребят

СЕГОДНЯ 12:53 2018-08-20T12:53:18+03:00

В этом году школьников станет больше. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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Не за горами 1 сентября. В этот день для своих учеников распахнут свои двери школы и детские сады. Как отметил на "деловом понедельнике" начальник управления образования Исполкома Казани Ильнар Хидиятов, в городе за парты сядут более 128 тысяч ребят. Это на 8 тысяч больше, чем в прошлом году. Только в первые классы в этот раз пойдут чуть более 16,5 тысяч детей.

- Около 71 тысячи детей переступят порог дошкольных учреждений. Отмечу, что дошкольники посещают детсады круглогодично, - подчеркнул Хидиятов.

Путевку в детский сад с этом году получили 16 тысяч детей. Причем, как уверяет Хидиятов, всем родителям трехлетних детей предложены варианты устройства в детсады города.

- Наиболее напряженная ситуация с обеспечением мест в Приволжском и Советском районах, - отметил спикер.

По его словам, там речь идет о тех, кто претендует на место в детских садах, но пока юным кандидатам менее 2 лет.

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