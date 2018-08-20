СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-20T13:22:42+03:00

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Оцинкованный вагончик на хоккейном коробке «Ровесник» в 45 комплексе Набережных Челнов вспыхнул днем 19 августа. Сначала очевидцы заметили мальчишек, которые несколько минут ходили вокруг раздевалки, которая располагается в том самом вагончике. После чего из-под деревянного пола начал валить дым, а вскоре появилось и пламя.

В Набережных Челнах четвероклассник поджег хоккейную раздевалку.

Приехавшие спасатели потушили возгорание, но пол раздевалки и внутренняя обшивка пострадала более чем на 40 процентов. В поджоге подозревают ученика четвертого класса кадетской школы.

Как признался школьник, сначала он поджег бумагу, а после огонь перекинулся на вагончик. Составлен административный протокол. Сумму материального ущерба - 84 600 рублей придется оплатить матери пожарника.

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