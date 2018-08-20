2018-08-20T18:51:00+03:00
Дом. Семья

В центре Казани сбили куницу

На автодороге ее обнаружил очевидец
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Прогуливаясь по центру города, молодой человек увидел на Право-булачной улице пушистый комочек. Сначала подумал, что это котенок или белка. Но при детальном рассмотрении понял - перед ним куница.

Животное сбил автомобиль и оно еле двигалось,с трудом дышало, но крови на нем не было. Прохожие не знали, как помочь животному и откуда оно появилось в центре города. Не получив вразумительного ответа на «горячей линии» ветеринарной клиники, очевидец забрал животное домой.

Сейчас куница находится у молодого человека, если она выздоровеет и не сможет найти себе новых хозяеев, он готов оставить зверька себе.

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