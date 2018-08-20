Житель Чебоксар из ревности едва не зарезал человека

СЕГОДНЯ 11:57 2018-08-20T11:57:57+03:00

Предполагаемого соперника он вызвал на разговор во двор. «Дуэль» едва не закончилась трагедией

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В отношении 30-летнего жителя столицы Чувашии возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

По версии следствия, вечером 16 августа находясь в Новоюжном районе Чебоксар подозреваемый стал свидетелем того, как его 37-летняя сожительница разговаривает по телефону с другим мужчиной.

Чтобы выяснить отношения с предполагаемым соперником, чебоксарец вызвал его во двор своего дома. Когда мужчина приехал, эта «дуэль» для него едва не закончилась трагедией. Подозреваемый ударил его ножом в грудь.

К счастью, потерпевшего удалось вовремя доставить в больницу. Сейчас он находится в реанимации, ему оказывается медицинская помощь.

- Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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