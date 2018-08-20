2018-08-20T12:19:24+03:00
Экономика

В Казани кинотеатр "Магия Кино" продают за 50 миллионов рублей

По словам нынешнего владельца, развлекательный центр приносит ежемесячно 8 миллионов рублей дохода
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Кинотеатр имеет 4 зала на 427 человек и барКинотеатр имеет 4 зала на 427 человек и барФото: Рая ИБРАГИМОВА
Изменить размер текста:

На сайте объявлений появилось сообщение: "Продам кинотеатр и кинобар с необходимым оборудованием, как действующий бизнес. Площадь 1,3 тысячи квадратных метров, помещение находится в аренде. Кинотеатр расположен в торговом центре".

Выяснилось, что речь идет о "Магии кино", которая распалагается в торговом комплексе XL. один из старейших кинотеатров Казани, имеющий 4 зала на 427 человек и бар, действительно ищет нового хозяина.

Объявлению всего два дня. Причиной продажи называют тот факт, что вести бизнес удаленно стало слишком затруднительно для бывшего владелеца, который проживает на данный момент в Самаре. Известно, что ежемесячная выручка кинотеатра составляет 8 миллионов рублей, а в новогодние каникулы доходит и до 10 миллионов, сообщает РБК со ссылкой на владельца бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У известного бьюти блогера в Татарстане похитили инвалидную коляску (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24