В Казани кинотеатр "Магия Кино" продают за 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:19 2018-08-20T12:19:24+03:00

Кинотеатр имеет 4 зала на 427 человек и бар Фото: Рая ИБРАГИМОВА

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На сайте объявлений появилось сообщение: "Продам кинотеатр и кинобар с необходимым оборудованием, как действующий бизнес. Площадь 1,3 тысячи квадратных метров, помещение находится в аренде. Кинотеатр расположен в торговом центре".

Выяснилось, что речь идет о "Магии кино", которая распалагается в торговом комплексе XL. один из старейших кинотеатров Казани, имеющий 4 зала на 427 человек и бар, действительно ищет нового хозяина.

Объявлению всего два дня. Причиной продажи называют тот факт, что вести бизнес удаленно стало слишком затруднительно для бывшего владелеца, который проживает на данный момент в Самаре. Известно, что ежемесячная выручка кинотеатра составляет 8 миллионов рублей, а в новогодние каникулы доходит и до 10 миллионов, сообщает РБК со ссылкой на владельца бизнеса.

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