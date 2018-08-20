В Казани названы лучшие площадки для просмотра салюта в День города-2018

СЕГОДНЯ 11:39 2018-08-20T11:39:15+03:00

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню республики и Дню города-2018 в Казани уже проходят. Самым насыщенным традиционно станет 30 августа. В этот день мероприятия пройдут на различных площадках города. Кульминацией станет праздничный салют, начало которогои назначено на 22.00.

- Лучшие точки для просмотра салюта - набережная Казанки, прежде всего, у Центра семьи "Казан" и на Кремлевской набережной, - сообщил журналистам после "делового понедельника" начальник управления культуры города Азат Абзалов.

Отметим, что после салюта жители смогут воспользоваться общественным транспортом, который будет в этот день работать в усиленном режиме до 24.00.

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