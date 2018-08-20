2018-08-20T17:50:43+03:00
Общество

Мэр Казани призвал глав районов лично проверить "градус настроения" жителей в День города-2018

Сделать это нужно для того, чтобы улучшить качество праздничных мероприятий
Юлия РЕВИНА
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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На очередном "деловом понедельнике" в мэрии Казани рассказали об обширной программе на 30 августа - День республики и День города-2018. Власти постарались и придумали мероприятия для различных категорий населения.

Причем, как доложил начальник управления культуры Исполкома Казани Азат Абзалов, часть мероприятий началась еще 11 августа и отмечать будут вплоть до 30 августа. В эти дни пройдут праздники дворов и районные гуляния.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районов города лично принять участие во всех мероприятиях.

- Не только поапплодировать участникам концертной программы, но и пообщаться с жителями, еще раз замерить градус настроения и пожелания, чтобы на следующий год эти пожелания реализовать максимально комфортно и поднять на следующий уровень, - сказал градоначальник.

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