Мэр Казани призвал глав районов лично проверить "градус настроения" жителей в День города-2018
На очередном "деловом понедельнике" в мэрии Казани рассказали об обширной программе на 30 августа - День республики и День города-2018. Власти постарались и придумали мероприятия для различных категорий населения.
Причем, как доложил начальник управления культуры Исполкома Казани Азат Абзалов, часть мероприятий началась еще 11 августа и отмечать будут вплоть до 30 августа. В эти дни пройдут праздники дворов и районные гуляния.
В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районов города лично принять участие во всех мероприятиях.
- Не только поапплодировать участникам концертной программы, но и пообщаться с жителями, еще раз замерить градус настроения и пожелания, чтобы на следующий год эти пожелания реализовать максимально комфортно и поднять на следующий уровень, - сказал градоначальник.
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