В Набережных Челнах найдены более 156 незаконно используемых земельных участка

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-20T13:50:21+03:00

Сдача земли в аренду - один из основных способов пополнения бюджет города Фото: Олег ЗОЛОТО

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Сегодня, на деловом понедельнике руководитель управления земельных и имущественных отношений Исполкома Набережных Челнов Ленар Гизатуллин сообщил, что более 156 земельных участков в городе используются без правоустанавливающих документов, то есть - незаконно.

Это около 80,5 миллонов рублей ущерба для города, так как сдача земли в аренду - один из основных источников пополнения бюджет города.

Только в первой половине текущего года Исполком Набережных Челнов направил в суд 489 исковых заявлений на 308 миллионов рублей.

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