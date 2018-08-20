В Набережных Челнах найдены более 156 незаконно используемых земельных участка
Сегодня, на деловом понедельнике руководитель управления земельных и имущественных отношений Исполкома Набережных Челнов Ленар Гизатуллин сообщил, что более 156 земельных участков в городе используются без правоустанавливающих документов, то есть - незаконно.
Это около 80,5 миллонов рублей ущерба для города, так как сдача земли в аренду - один из основных источников пополнения бюджет города.
Только в первой половине текущего года Исполком Набережных Челнов направил в суд 489 исковых заявлений на 308 миллионов рублей.
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