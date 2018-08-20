В Казани из-за подготовки ко Дню республики и Дню города-2018 будут несколько раз перекрывать улицы

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-20T16:15:43+03:00

Серьезные перекрытия будут действовать только в день праздника.

А в сам праздничный день - 30 августа, общественный транспорт будет работать в усиленном режиме

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Казань готовится к празднованию Дня республики и Дня города-2018. Программа обещает быть разносторонней и интересной. Вместе с этим власти города предупреждают, что жителям и гостям столицы Татарстана придется заранее подумать о способах передвижения на своих авто.

Причем, по словам начальника управления культуры Казани Азата Абзалова, одну из площадок будут закрывать по нескольку раз еще до праздника.

- Движение будут перекрывать на площади Тысячелетия и около Центра семьи “Казан”. В ночные часы с 22.00 до 6.00 27, 28 и 29 августа, а также дневные часы в день праздника закроют площадь Тысячелетия. Улицу Сибгата Хакима перекроют в день празднования, - сообщил он на совещании в мэрии Казани.

К слову, в праздничный день горожане смогут спокойно отдохнуть и не беспокоиться о том, как после гуляний добираться до дома. Общественный транспорт в этот день будет работать по усиленному графику с продлением работы до 24.00.

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