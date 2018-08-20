2018-08-20T11:08:38+03:00
Общество

В Набережных Челнах количество мигрантов выросло на 14,5%

Если в 2017 году их в городе насчитывалось 6723 человека, то в этом их уже 7872
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Из стран «дальнего» зарубежья прибыли 3784 иностранных гражданина, а из стран СНГ – 4088Из стран «дальнего» зарубежья прибыли 3784 иностранных гражданина, а из стран СНГ – 4088Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Число поставленных на первичный миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Набережных Челнах увеличилось на 14,5%. Так, если в прошлом году их количество не достигало семи тысяч - 6723 человека, то в этом году их число близиться к восьми тысячам - 7872.

Известно также, что из стран дальнего зарубежья прибыли 3784 иностранных гражданина, а из стран СНГ – 4088. Из них 19,5% из Узбекистана, 8,2% - Таджикистана, 5,4% - Казахстана, 4,5% - Украины.

Против почти восьми тысяч мигрантов в текущем году с миграционного учета Набережных Челнов было снято 9087 человек. Около половины из них отправилось к себе на родину, а другая часть получило гражданство Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Казани трое парней разъезжали на крыше грузовой «ГАЗели» (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чебоксар из ревности едва не зарезал человека
В Казани названы лучшие площадки для просмотра салюта в День города-2018
Детям из многодетных семей Казани подарят велосипеды
В Набережных Челнах у мужчины около «Цыганского табора» отказали ноги
В Казани приступили к ремонту дороги на улице Аделя Кутуя
Руководителем Дирекции парков и скверов Казани стал Марат Закиров
День республики и День города Казани-2018: на сцене выступят группы «Hi-Fi» и «Любэ»
Останки двоих человек нашли после пожара в Татарстане
Рабочие разрушают фасад во время ремонта дома в Казани
9-летнюю дочь экс-вратаря «Рубина» убило током
В Татарстане автомобиль на скорости въехал в дерево – трое пострадали
В центре Казани легковушка выехала на "красный" и снесла два автомобиля
В Татарстане грабительница вырвала серьги из ушей однофамилицы
В палаточном лагере под Казанью поселились дольщики долгостроя
Хлеб с запеченым насекомым купила жительница Татарстана
В Татарстане появится набережная соизмеримая с Кремлевской
На детскую площадку в Казани упали строительные плиты
В Татарстане загружают сортированный мусор в общий бак мусоровоза
В Татарстане арестовали опекуна, подозреваемую в истязании ребенка
В Чувашии на сельской дороге сбили насмерть пенсионера