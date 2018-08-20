В Набережных Челнах количество мигрантов выросло на 14,5%

СЕГОДНЯ 11:08 2018-08-20T11:08:38+03:00

Если в 2017 году их в городе насчитывалось 6723 человека, то в этом их уже 7872

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Число поставленных на первичный миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Набережных Челнах увеличилось на 14,5%. Так, если в прошлом году их количество не достигало семи тысяч - 6723 человека, то в этом году их число близиться к восьми тысячам - 7872.

Известно также, что из стран дальнего зарубежья прибыли 3784 иностранных гражданина, а из стран СНГ – 4088. Из них 19,5% из Узбекистана, 8,2% - Таджикистана, 5,4% - Казахстана, 4,5% - Украины.

Против почти восьми тысяч мигрантов в текущем году с миграционного учета Набережных Челнов было снято 9087 человек. Около половины из них отправилось к себе на родину, а другая часть получило гражданство Российской Федерации.

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