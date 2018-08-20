В Набережных Челнах у мужчины около «Цыганского табора» отказали ноги

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-20T10:28:44+03:00

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Накануне вечером – в 18.02, по единому номеру «112» пришло сообщение. Мужчина просил помощи. 69-летний пенсионер находился в Набережных Челнах на территории Боровецкого леса. Около кафе «Цыганский табор» у него похолодели и отказали ноги. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться.

Прибывшие на место спасатели обнаружили звонившего на повороте в 15-20 метрах от дороги, он был в сознании. Пенсионера доставили в местную Горбольницу №5, чтобы ему там оказали необходимую медицинскую помощь.

- Всего к происшествию привлекалось 11 человек и 5 единиц техники, от МЧС России – 2 человека и 1 единица техники, - сообщают в МЧС Татарстана.

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