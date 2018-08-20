2018-08-20T10:47:14+03:00
Общество

Детям из многодетных семей Казани подарят велосипеды

Счастливчиками станут 30 человек
Юлия РЕВИНА
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В этом году в рамках празднования Дня республики и Дня города Казани-2018, 30 августа, пройдет благотворительное мероприятие - детям из многодетных малообеспеченных семей подарят 30 велосипедов.

- Торжественное мероприятие пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Время мероприятия пока не известно - будем приглашать ребят и их родителей так, чтобы им было максимально удобно, - отметил начальник управления культуры Исполкома города Азат Абзалов.

Он также уточнил, что акция “Велодобро” проходит в городе впервые.

- К этой акции можно присоединиться в рамках акции “Добрая Казань”. Любой желающий может предоставить свой велосипед. Сдавать можно новый и старый. Последний доведут до хорошего состояния, - подчеркнул Абзалов.

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