2018-08-20T10:09:47+03:00
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В Казани приступили к ремонту дороги на улице Аделя Кутуя

Работы идут на участке от дома №104 до улицы Бухарская
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Казани приступили к ремонту проезжей части улицы Аделя Кутуя. Работы идут на участке от дома №104 до улицы Бухарская, там, где находится инженерный лицей.

Его длина составляет 538 метров, а ширина – 7 метров. Там снимут старый слой асфальта и уложат новый. Ремонт пройдет на площади 6969 квадратных метров.

Кроме того, на данном участке запланировано устройство бортового камня, реконструкция тротуаров и нанесение дорожной разметки.

Сейчас на улице Аделя Кутуя завершили фрезерование существующего дорожного покрытия и устройство выравнивающего слоя.

К слову, участок включен в план ремонта, в том числе и на основании обращения горожан в систему «Народный контроль» и «Карты убитых дорог» Общероссийского Народного Фронта.

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