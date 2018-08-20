2018-08-20T09:41:31+03:00
Общество

Руководителем Дирекции парков и скверов Казани стал Марат Закиров

Он занял пост Алсу Саетовой, которая перешла на работу в новое для Татарстана Минмолодежи
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Марат МугиновФото: Марат Мугинов
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В ходе совещания «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин представил нового руководителя Дирекции парков и скверов города. Этот пост занял Марат Закиров, который с 2011 по 2013 годы возглавлял Дирекцию праздничных программ, а после работал в Дирекции спортивных и социальных проектов.

- Это наш коллега, с которым мы вместе проводили все самые значимые мероприятия последних 10 лет, - рассказал глава города. - Именно 10 лет он пришел к нам в секретариат руководителя Исполкома. Затем - и Универсиада, и чемпионат мира по водным видам спорта, и Кубок конфедераций, и чемпионат мира по футболу - главное ответственное лицо на фанфесте, - сказал мэр Казани, представляя Марата Закирова. При этом отмечается, что перед новым руководителем будут поставлены более высокие задачи.

Напомним, возглавлявшая до этого Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова покинула свой пост в связи с переходом на работу в новое для Татарстана Минмолодежи.

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