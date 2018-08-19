В Татарстане автомобиль на скорости въехал в дерево – трое пострадали

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-19T16:46:00+03:00

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Между селами Актаныш и Атясево в Акатнышском районе вечером 18 августа произошло ДТП. Об этом на единый номер вызова экстренных служб 112 сообщили очевидцы.

34-летний водитель внедорожника «Митсубиси» развил высокую скорость не справился с управлением. Автомобиль занесло на трассе, после чего выбросило в кювет.

Проехав еще несколько метров внедорожник врезался в дерево. В салоне сработали все подушки безопасности. Благодаря этому водитель и двое пассажиров отделались ссадинами и испугом. Прибывшие на место ДТП спасатели выключили аккумуляторы у автомобиля и на месте осмотрели пострадавших. От госпитализации участники аварии отказались.

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