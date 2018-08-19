В центре Казани легковушка выехала на "красный" и снесла два автомобиля

СЕГОДНЯ 15:34 2018-08-19T15:35:02+03:00

Изменить размер текста: A A

18 августа около полуночи на перекрестке улиц Назарбаева и Островского водитель легкового автомобиля «Хендай» не заметил красного сигнала светофора. Он вылетел на перекрёсток и задел «Ладу» четырнадцатой модели. От сильного удара отечественный автомобиль отбросило на несколько метров. Он задел проезжающий мимо «Фольксваген».

Приехавшие спасатели осмотрели пассажиров отечественного автомобиля. Никто из участников аварии серьезных увечий не получил. Сильно пострадал автомобиль «Лада».

По предварительным данным виновником ДТП стал водитель «Хендай». От госпитализации все участники аварии отказались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парашютист снял закат над Казанью с высоты 1 200 метров (подробности)