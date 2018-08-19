В Татарстане грабительница вырвала серьги из ушей однофамилицы

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-19T14:26:54+03:00

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Поздно вечером в подъезде дома 50/13 Набережных Челнов, 54-летняя женщина подкараулила свою жертву. Она знала, что женщина работает продавцом в магазине и что у нее водятся деньги. Но отдавать кошелек и телефон жертва не собиралась. Между женщинами завязалась драка, в ходе которой у пострадавшей вырвали из ушей золотые серьги. Их стоимость она оценила в десять тысяч рублей.

Оказалось, что жертва и похитительница одного возраста и имеют одинаковые фамилии. После обращения в полицию, женщине оказали медицинскую помощь и смогли оперативно поймать вора.

К моменту задержания серьги уже были проданы. Но материальный ущерб за похищенное имущество женщине сразу возместили. Сейчас проходит доследственная проверка.

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