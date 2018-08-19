В палаточном лагере под Казанью поселились дольщики долгостроя

СЕГОДНЯ 13:18 2018-08-19T13:18:44+03:00

Они намерены жить на улице пока власти не решат проблему с их заселением

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Дольщики жилого комплекса «Салават Купере» разбили палаточный лагерь рядом с многоквартирным домом, в который должны были заселиться три года назад. Сдачу его в эксплуатацию откладывают с сентября 2015 года.

Более тридцати человек заселились в палатки, чтобы привлечь внимании властей к своей проблеме. За три года сдачу дома 11/1 первой очереди жилого комплекса переносили пять раз. С ноября прошлого года в доме не ведется строительных работ. В августе подрядчика «ПСО-Казань» поменяли на «Строитель+» и «Народный Дом». Если до холодов дома не будут сданы, то 425 квартир заселят толков следующем году. А детей, снимут с учета в новом детском саде и школе.

Палаточный лагерь оборудовали всем самым необходимым. В нем люди собираются жить вместе с детьми до холодов, дожидаясь пока власти не начнут решать их проблему.

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