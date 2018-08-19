Хлеб с запеченым насекомым купила жительница Татарстана

СЕГОДНЯ 12:18 2018-08-19T12:18:09+03:00

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В одном из магазинов популярной торговой сети жительница Нижнекамска купила сельский хлеб. Нарезая дома хлеб к столу, женщина с ужасом заметила запечённого на хлебной корке таракана.

Обратившись в продуктовый магазин, где совсем недавно совершила покупку, услышала, от руководства супермаркета простой вердикт - магазин не причем, он всего лишь является поставщиком товара. Но деньги покупательнице за испорченный товар вернули.

Жительница Нижнекамска обратилась в Роспотребнадзор, который занялся этой проблемой. Теперь производителю хлеба с запечённым насекомым грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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