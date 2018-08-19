В Татарстане появится набережная соизмеримая с Кремлевской

СЕГОДНЯ 11:03 2018-08-19T11:03:58+03:00

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Красивая и современная набережная с развлечениями и необычными локациями для фото и отдыха может появится в Альметьевске. Проект инициировала татарстанская компания ПАО «Татнефть».

Берег Альметьевского водохранилища примерно в десять раз превышает территорию береговой линии реки Казанка. Там планируют создать набережную, не уступающую в размерах и функциональности Кремлевской набережной в Казани.

В отличие от казанской, набережная в городе Альметьевск разместиться вокруг водоема, напоминающее озеро. О таких планах заявил глава района и мэр Альметьевска Айрат Хайруллин.

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