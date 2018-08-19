На детскую площадку в Казани упали строительные плиты

СЕГОДНЯ 10:02 2018-08-19T10:02:34+03:00

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17 августа около двух часов дня на улице Баки Урманче 11б корпус 1, на детской игровой площадке было много детей и родителей. Поднялся сильный ветер и с верхних этажей строящейся многоэтажки, расположенной неподалеку, начал сыпаться строительный мусор.

Многие родители не придали этому значения. Но вскоре рядом с детской площадкой и на ее территорию начали падать строительные плиты из пенопласта и гипсокартона. Всего их упало семь.

Перепуганные родители хватали своих и чужих детей и убегали. Никто не пострадал. По предварительным данным, строительный материал с верхних этажей строящегося дома падал из-за несоблюдении норм техники безопасности.

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