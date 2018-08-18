В Татарстане арестовали опекуна, подозреваемую в истязании ребенка

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-18T18:50:15+03:00

Ранее в этой семье от побоев погибла девятилетняя сестра девочка

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Чистопольский районный суд поддержал ходатайство следователя и отправил под арест на два месяца Эллу Григорьеву. Женщина подозревается в истязании ребенка, которого она взяла вместе с мужем под опеку.

Напомним, 4 августа в деревне Горки Алексеевского района республики скончалась девятилетняя Жанна. Эксперты установили, что девочка погибла из-за множественных травм. В убийстве ребенка обвинили 39-летнего опекуна Романа Григорьева. Позже уголовное дело возбудили и в отношении экс-главы районного отдела опеки Елены Секалиной. Женщине вменяют в вину неосуществление должного контроля за детьми, оставшимися без попечения родителей.

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