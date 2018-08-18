В Верховном суде Татарстана под сокращение попали девять судей
В связи с реформой - создание кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции в России, изменилось штатное расписание Верховного суда Татарстана. После поступившего приказа Судебного департамента России написали прошения об отставке по собственному желанию девять судей. Эти заявления будут рассмотрены Квалификационной коллегией судей республики в ближайшие дни.
В отставку подали те судьи, чей возраст позволяет уйти на пенсию . Среди них Ильгиз Загидуллин, Александр Никифоров Ильгиз Багаутдинов, Рустам Ибатуллов, Азат Набиуллин, Геннадий Сергеев, Риф Набиев, Нина Лукоянова и Эльмира Садыкова.
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