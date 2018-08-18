2018-08-18T13:32:24+03:00
Происшествия

В Чувашии арестован мужчина, протаранивший на автомобиле мемориал памяти воинам ВОВ

Молодой человек сел за руль, не имея водительских прав
Лика ИСАЕВА
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Горе-водитель протаранил мемориалГоре-водитель протаранил мемориалФото: МВД по Чувашской Республике
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ЧП произошло 16 августа в 3.20 в Красноармейском районе. По свидетельству очевидцев, автомобиль «Киа-Рио» на большо скорости протаранил ограждение возле мемориала памяти воинам Великой Отечественной войны. После этого иномарка вместе с водителем скрылась с места аварии.

Вскоре полицейские установили и автомобиль, и мужчину, сидевшего за рулем. Оказалось, что это местный житель. В день происшествия мужчине как раз исполнилось 20 лет, и он решил прокатиться за рулем автомобиля. То, что у него никогда не было водительских прав, именинника не смущало.

Во время поездки он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и протаранил мемориал. Сразу после этого он скрылся с места аварии, а позже отогнал машину в автосервис.

- За управление транспортным средством без водительских прав он был арестован на семь суток административного ареста, - сообщили в МВД Чувашии. - Кроме того, ему назначены административные штрафы в размере 15 тысяч и 10 тысяч рублей.

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