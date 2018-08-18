Татарстанского должника по налогам задержали на границе с Грузией
В неприятную для себя историю попал житель Альметьевска, когда на границе с Грузией его микроавтобус, в котором он с семьей ехал путешествовать, остановили пограничники. Оказалось, что мужчина задолжал государству свыше 100 тысяч рублей налоговых сборов. Судебные приставы республики, предупреждавшие должника о возможности применения к нему мер принудительного взыскания, занесли его в "черный список".
Татарстанец знал, что выезд за рубеж ему запрещен, но понадеялся "проскочить" границу.
Неудалось. Пришлось семье прервать отпуск и возвращаться в Альметьевск и погашать долги главы фамилии.
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