2018-08-18T11:24:18+03:00
Общество

Татарстанского должника по налогам задержали на границе с Грузией

Мужчина не выплатил государству свыше 100 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
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Приставы внесли должника в "черный список"Приставы внесли должника в "черный список"Фото: Из материалов пресс-службы
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В неприятную для себя историю попал житель Альметьевска, когда на границе с Грузией его микроавтобус, в котором он с семьей ехал путешествовать, остановили пограничники. Оказалось, что мужчина задолжал государству свыше 100 тысяч рублей налоговых сборов. Судебные приставы республики, предупреждавшие должника о возможности применения к нему мер принудительного взыскания, занесли его в "черный список".

Татарстанец знал, что выезд за рубеж ему запрещен, но понадеялся "проскочить" границу.

Неудалось. Пришлось семье прервать отпуск и возвращаться в Альметьевск и погашать долги главы фамилии.

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