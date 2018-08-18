В Марий Эл пьяный водитель сбил насмерть 12-летнюю девочку и скрылся

СЕГОДНЯ 10:26 2018-08-18T10:26:27+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

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Трагедия произошла 16 августа в 20.00 возле деревни Чирки Оршанского района республики. 12-летняя девочка вместе с друзьями возвращалась домой с прогулки. Шли они по обочине дороги, и внезапно на девочку наехал автомбиль ВАЗ-211540.

Школьница получила тяжелые травмы не совместимые с жизнью Она скончалась на месте происшествия.

Водитель скрылся сразу после наезда. Его отыскали через час сотрудники УГИБДД МВД Марий Эл. 57-летний житель Оршанского района оказался пьян.

- Возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда, - сообщили в МВД республики.

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