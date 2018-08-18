2018-08-18T10:26:27+03:00
Происшествия

В Марий Эл пьяный водитель сбил насмерть 12-летнюю девочку и скрылся

Злоумышленника смогли задержать сотрудники УГИБДД МВД республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Трагедия произошла 16 августа в 20.00 возле деревни Чирки Оршанского района республики. 12-летняя девочка вместе с друзьями возвращалась домой с прогулки. Шли они по обочине дороги, и внезапно на девочку наехал автомбиль ВАЗ-211540.

Школьница получила тяжелые травмы не совместимые с жизнью Она скончалась на месте происшествия.

Водитель скрылся сразу после наезда. Его отыскали через час сотрудники УГИБДД МВД Марий Эл. 57-летний житель Оршанского района оказался пьян.

- Возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда, - сообщили в МВД республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанского должника по налогам задержали на границе с Грузией
В Казани прошло совещание Таможенной Службы России и Почты России
В фестивале "Фанфары Казани" принимают участие оркестры Росгвардии
Татарстанская школьница привезла «золото» с Международной олимпиады по математике в Китае
Ко Дню республики и Казани театр им.Тинчурина приготовил две комедии и две мелодрамы
24 эко-активиста из Набережных Челнов отправились в сплав по реке Ик
Татарстанцы, обокравшие «Спортмастер» на 70 тысяч рублей, отделались условными сроками
В 2018 году в селах Татарстана организуют 135 автобусных маршрутов
Жители Чебоксар в панике выбросили украденный телефон, когда тот зазвонил
Актер казанского театра им. Качалова Илья Славутский стал отцом
В Казани продлили сроки ограничения движения по улице Назарбаева
Житель Чебоксарах подозревается в изнасиловании с молотком
Президент Татарстана встретился с победителями WorldSkills Russia-2018
В Казани тело убитого током парня пролежало в трансформаторной будке целые сутки
Минтимер Шаймиев о пенсионной реформе в России: «Может быть, и раньше нужно было начинать, а как по-другому?»
В Йошкар-Оле гость зарезал хозяина и пытался обставить все как самоубийство