В Казани прошло совещание Таможенной Службы России и Почты России

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-18T09:25:23+03:00

Во время совещания Фото: Из материалов пресс-службы

Во время совещания обсуждались вопросы перспективного оформления международных почтовых отправлений

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В работе ежегодного совещания таможенников и почтовой службы страны принимали участие Михаил Числов, заместитель начальника Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля, Антон Соколов, руководитель отдела по работе с иностранными почтовыми администрациями, Павел Богданович, руководитель направления по международному обмену и взаимодействию с таможенными органами и другие лица.

В ходе этой встречи обсуждалась модернизация почтовой логистической инфраструктуры, строительство новых логистических почтовых центров в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, перспективы развития данных центров с использованием современных технологий по обработке и таможенному оформлению МПО, информационное взаимодействие между ФТС и Почтой России.

Стороны договорились продолжить сотрудничество, направленное на разработку и внедрение новых информационных технологий по эффективной обработке международных почтовых отправлений.

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