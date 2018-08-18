В фестивале "Фанфары Казани" принимают участие оркестры Росгвардии

СЕГОДНЯ 08:39 2018-08-18T08:39:40+03:00

Торжественный парад прошел по улице Баумана и в Казанском Кремле

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VII фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» проходит в столице Татарстана с 16 по 19 августа. В нем принимают участие 19 коллективов из 14 городов и более 600 музыкантов. В 2018 году локации выступлений участников фестиваля значительно расширились - коллективы выступают на территории Казанского Кремля, в парках и скверах города.

Напомним, что впервые фестиваль состоялся в 2012 году. Ежегодно в нем принимают участие оркестры ВНГ России, Министерства обороны РФ и духовые оркестры города Казани.

Для участия в Казань прибыли штабные оркестры округов Росгвардии из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, военный оркестр ордена Жукова бригады оперативного назначения (г. Богородск) ПривО ВНГ России, оркестр Управления Росгвардии по Республике Татарстан, военно-морской оркестр Тихоокеанского флота из Владивостока, военные оркестры из Самары, Саратова, Уфы, Пензы и Йошкар-Олы.

Новые произведения представит духовой оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан.

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