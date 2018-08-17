2018-08-17T18:21:16+03:00
Общество

Актер казанского театра им. Качалова Илья Славутский стал отцом

Сына назвали в честь деда - Александром
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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У актеров Казанского Русского драматического театра им. Качалова - Ильи Славутского и Елены Ряшиной родился сын. Его назвали Александром в честь деда - директора и худрука театра.

- Мы с Еленой Юрьевной стали родителями. Сына зовут Александр. Родился он 30 июля. Я теперь сын Александра и отец Александра, - рассказал актер "КП-Казань".

Учитывая то, что пара много путешествует и гастролирует, у будущих родителей был выбор среди роддомов в разных странах. Но первенец появился на свет именно в Казани. .

Оба супруга работают в театре им.Качалова и несмотря на важное событие в семье, уже осенью по традиции готовы открыть новый сезон с новых постановок.

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