2018-08-17T18:53:55+03:00
Общество

В 2018 году в селах Татарстана организуют 135 автобусных маршрутов

На это правительство республики выделит субсидий на 122,4 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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На заседании коллегии Минтранса Татарстана по итогам первой половины 2018 года и.о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин заявил, что в регионе не организованы внутрирайонные автобусные перевозки.

По его словам, в этом году правительством Татарстана предусмотрено субсидирование на организацию в селах 135 автобусных маршрутов.

Так, например, в Арском районе уже идет перевозка пассажиров по 6 направлениям. В остальном речь пока идет о конкурсных процедурах по выбору исполнителей.

Как отметил Рустам Нигматуллин на организацию 135 сельских маршрутов в 2018 году понадобится 122,4 миллиона рублей, в 2019 – 173,5 миллиона, а в 2020 – 143 миллиона рублей.

На этот год финансирование из бюджета Татарстана подтверждено, поэтому спикер порекомендовал Минтрансу республики и Исполкомам районов ускорить работу по запуску автобусов в селах.

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