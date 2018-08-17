В 2018 году в селах Татарстана организуют 135 автобусных маршрутов
На заседании коллегии Минтранса Татарстана по итогам первой половины 2018 года и.о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин заявил, что в регионе не организованы внутрирайонные автобусные перевозки.
По его словам, в этом году правительством Татарстана предусмотрено субсидирование на организацию в селах 135 автобусных маршрутов.
Так, например, в Арском районе уже идет перевозка пассажиров по 6 направлениям. В остальном речь пока идет о конкурсных процедурах по выбору исполнителей.
Как отметил Рустам Нигматуллин на организацию 135 сельских маршрутов в 2018 году понадобится 122,4 миллиона рублей, в 2019 – 173,5 миллиона, а в 2020 – 143 миллиона рублей.
На этот год финансирование из бюджета Татарстана подтверждено, поэтому спикер порекомендовал Минтрансу республики и Исполкомам районов ускорить работу по запуску автобусов в селах.
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