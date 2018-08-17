Жители Чебоксар в панике выбросили украденный телефон, когда тот зазвонил

СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-17T18:41:46+03:00

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В столице Чувашии жительница Москвы потеряла сумку в торговом центре. Она сразу же обратилась в полицию, и оперативники в кратчайшие сроки установили предполагаемых преступников.

Ими оказались двое местных жителей - дядя и племянник. Судя по записям видеокамеры, родственники стояли на кассе непосредственно за потерпевшей и наблюдали, как она, спохватившись, пытается вспомнить, где оставила сумку. Последнюю мужчины после забрали из корзины с арбузами.

Возможно мужчины и не попались бы так быстро, если бы не зазвонивший в сумке телефон. Один из них тщетно пытался его выключить, но не смог. Возможно, переволновался. В панике он выбросил мобильник в ближайшую клумбу. Там его и нашли прихожие, которые отнесли гаджет в администрацию магазина.

Добычей же дяди и племянника стали, находившиеся в сумке, находились 26 тысяч рублей. Родственники успели поделить деньги между собой.

- Сейчас мужчины задержаны, по факту произошедшего идет разбирательство, - сообщили в МВД Чувашии.