Житель Чебоксарах подозревается в изнасиловании с молотком

СЕГОДНЯ 17:41 2018-08-17T17:42:08+03:00

Тот самый молоток изъяли в качестве вещдока, а мужчину хотят на время следствия отправить под арест. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Утверждается, что им он бил свою жертву во время надругательства

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В отношении 36-летнего жителя столицы Чувашии возбудили уголовное дело по статье «изнасилование».

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 августа текущего года в Чебоксары мужчина гостил в квартире у своего друга. Вместе с ним, а также его 38-летней сожительницей подозреваемый выпивал.

Когда же хозяин ушел спать, гость напал на его женщину и изнасиловал, нанеся ей при этом множество ударов молотком по рукам и телу.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Тот самый молоток изъят и признан по уголовному делу вещественным доказательством. Расследование продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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