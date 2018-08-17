Минтимер Шаймиев о пенсионной реформе в России: «Может быть, и раньше нужно было начинать, а как по-другому?»

СЕГОДНЯ 16:51 2018-08-17T16:51:31+03:00

Первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики поддержал нововведения на Форуме национальных и региональных СМИ в Казани

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Так, по словам Минтимера Шаймиева, все больше сказывается пропорция между работающим населением и пенсионерами.

- От этого не уйти. Если мы хотим, чтобы пенсионеры наши в будущем могли иметь накопления и позволить себе нормальную старость, поездить и так далее. Мы же видим много пенсионеров, когда отдыхаем в зарубежных санаториях. Они наработали это, такая система оправдана, но самый болезненный момент - это переходный период. Может быть, и раньше нужно было начинать, а как по-другому? - сказал первый президент Татарстана.

Напомним, Госдума приняла изменения в пенсионную систему, а именно ввела поэтапное повышение возраста, когда россияне смогут уйти на заслуженный отдых. Так, для мужчин он возрастет с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63 лет.

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